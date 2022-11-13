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Дана Уайт рассказал, когда Джон Джонс вернется в октагон

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что возвращение бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе состоится в начале следующего года.

«Джон Джонс будет драться в следующем году. Это точно. Вероятно, в начале года, — сказал Уайт. — Я думаю, что Джонс следующим подерется за титул в тяжелом весе. Надеюсь, он будет драться с Франсисом [Нганну]».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Дана Уайт
Джон Джонс
UFC
ММА
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