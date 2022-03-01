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Сегодня, 14:08

Бывший боец UFC примет участие в гран-при АСА

Бывший боец UFC Луис Пенья (9-3) стал шестым участником гран-при АСА, сказано на официальном сайте промоушена. 28-летний американец с 2018 по 2021 год выступал в сильнейшей лиге мира.

В последнем поединке он выиграл у Александра Муньоза (6-2) раздельным решением судей 17 апреля 2021 года на UFC on ESPN 22. Имя первого соперника Пеньи в АСА пока неизвестно.

В гран-при АСА уже заявлены Юсуф Раисов (18-2), Хакран Диас (26-7), Али Багов (32-11), Эдуард Вартанян (23-4) и Артем Резников (22-6). Известно, что Раисов проведет следующий поединок против бразильца Диаса. Бой состоится в рамках первого этапа Гран-при ACA в легком весе на АСА 138 в спортхолле «Колизей» в Грозном (26 марта). Бой пройдет 5 раундов по 5 минут. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.

Давид Хачатрян

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