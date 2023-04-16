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Сегодня, 08:41

Дана Уайт прокомментировал срыв боя Оливейры и Дариуша

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что претендентский поединок экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (33-9) и Бенила Дариуша (22-4) должен состояться, но позже.

«Мы сейчас разбираемся, что делать с боем Оливейры и Дариуша. Мы примем решение в понедельник. По правде говоря, Дариушу вообще не повезло. Но мы хотим перенести их бой на более поздний срок», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Оливейра и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму.

Бенэил Дариуш
Дана Уайт
Чарльз Оливейра
UFC
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