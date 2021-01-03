Дана Уайт прокомментировал отмену боя Чимаева с Эдвардсом

Президент UFC Дана Уайт рассказал о причине, по которой Хамзат Чимаев не сможет провести бой с Леоном Эдвардсом 20 января на турнире UFC Fight Nights в Абу-Даби.

«Мы перенесем бой на другую дату. Не знаю, почему, но я только сейчас увидел, что Али (менеджер Чимаева — прим. «СЭ») сделал заявление, что у Хамзата был коронавирус. Не понимаю, почему он не говорил никому. Он не хотел, чтобы люди знали об этом. Когда он вернулся в зал, врач ему сказал, что с легкими все еще проблемы. Они сказали ему сделать перерыв до начала января. Мы перенесем бой» — цитирует Уайта bjpenn.com со ссылкой на Youtube-канал The Schmo.

26-летний Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В UFC он провел три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.

29-летний Эдвардс в предыдущем поединке победил Рафаэля дос Аньоса. В UFC у него 12 боев (10 побед, 2 поражения).