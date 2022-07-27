Дана Уайт прокомментировал бой Диаса и Чимаева

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что договориться с Нейтом Диасом (20-13) о бое не так просто, как кажется людям. Также он отметил, что публике будет интересно посмотреть на его сражение с Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Я забочусь о Нейте, он мне нравится, — подчеркнул Уайт на пресс-конференции UFC. — Нейт задолго до анонса этого поединка просил бой, и да, это его последний бой. Я подумал о тех битвах, о тех громких боях, что он нам дал, и сказал ему: «Послушай, делай все, что хочешь, мужик». Организовать ему бой не так просто, как кажется.

Все только и говорят: «Почему бы не дать ему бой?» Знаете, он попросил подраться с Франсисом Нганну... Я могу говорить об этом вечно, но не буду. Мы дали ему бой. Он хотел этого. Это отличный поединок. Люди хотят увидеть это сражение, оно их заинтересует. Да, грустно, что это его последний бой. Но это часть игры, и это отстой. Все в конечном итоге подходит к концу».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.