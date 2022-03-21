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Сегодня, 10:25

Дана Уайт подтвердил, что UFC планирует ввести временный пояс чемпиона в тяжелом весе

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что, в случае годичного отсутствия чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в ввиду травмы, организация введет временный пояс чемпиона.

«Скорее всего, мы введем временный пояс чемпиона, — сказал Уайт после UFC Fight Night 204. — На этой неделе я выясню, насколько долго будет отсутствовать Франсис. Если это правда, что ему потребуется 9 месяцев для восстановления, тогда мы введем временный пояс чемпиона».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.

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