Боец UFC Марлон Вера: «Ян надерет зад Стерлингу»

29-летний эквадорец Марлон Вера (18-7) уверен, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) без труда справится с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (20-3).

«На бумаге Ян без труда одолеет Стерлинга, — сказал Вера в интервью The MMA Hour. — У него просто лучше удар. Но это смешанные единоборства. Иногда вам не нужно быть Исраэлем Адесаньей, чтобы выиграть бой. В смешанных единоборствах другая скорость, другой диапазон действий. Можешь бросить три хука и — упс, ты выиграл. Смешанные единоборства кардинально отличаются от бокса или кикбоксинга, где большинство парней придерживаются идеальной техники.

Когда выходишь против парня, который пришел из джиу-джитсу и который вообще не заморачивается — он просто болтается у сетки, его удары тяжело прочитать. Вот почему ты должен использовать все понемногу. Знаете, в смешанных единоборствах все умеют бить. Есть еще куча аспектов, которые можно применить: клинч, прижать соперника к клетке. Я верю, что Ян надерет зад Стерлингу, потому что Стерлинг сдается каждый раз, когда не может попасть по сопернику. В октагоне он волнуется, быстро устает. В то же время Ян там чувствует себя как рыба в воде".

Реванш между россиянином и американцем состоится 9 апреля на турние UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.