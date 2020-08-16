Дана Уайт отреагировал на уход Кормье из UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение американского бойца Даниэля Кормье завершить карьеру после поражения от Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 252.

«Спасибо за все, Даниэль. Интересно посмотреть, что ждет тебя в будущем», — написал Уайт в своем Twitter.

37-летний Миочич одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Боец защитил свой чемпионский титул.

У 41-летнего Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.