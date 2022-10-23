Дана Уайт: «Одно дело побить Оливейру, другое — побить его так, как Махачев»

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы россиянина Ислама Махачева в главном поединке UFC 280 над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Когда я зашел после боя в октагон, Хабиб сказал мне: «Я же говорил тебе, что он лучший в мире». Побить Оливейру — это одно. Побить его так, как побил он — это уже совсем другое. То, как быстро он это сделал... он выглядел невероятно. Главный вопрос перед боем был, как он справится с давлением, и он справился с ним отлично.

Как долго он будет править — я не знаю, мне самому это интересно увидеть. Все выглядит так, что следующий Волкановски, поэтому... Волкановски никогда не перестает удивлять меня, это еще один потрясающий бой.

Я не знал, что он [Махачев] вызовет его. Хабиб мне сказал после боя: «Мы хотим драться постоянно и со всеми». Этот бой будет мейн-ивентом в Перте? Возможно, я не знаю. Махачева нет в рейтинге PFP? Это интересно. Думаю, во вторник он прыгнет в этом рейтинге довольно высоко», — приводит слова Уайта корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.