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Сегодня, 02:58

Дана Уайт подтвердил, что Макгрегора нет в пуле тестирования USADA

Сергей Разин
корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт после турнира UFC 280 подтвердил, что ирландский боец Конор Макгрегор отсутствует в пуле тестирования USADA, сообщает MMA Junkie.

Таким образом, Макгрегору придется пройти шесть месяцев в программе, прежде чем он сможет вернуться. Конкретная причина отсутствия ирландца в пуле неизвестна.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
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