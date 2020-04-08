Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не выступит на UFC 249

Глава UFC Дана Уайт объяснил, что не винит Хабиба Нурмагомедова в срыве его боя с Тони Фергюсоном. По его мнению, так сложились обстоятельства. Однако турнир UFC 249 все равно состоится. Хабиба заменил Джастин Гэтжи.

— Все знали, что Хабиб выпадает из боя, — сказал Дана Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — Могу несколько минут рассказывать, как все было, но, на самом деле, никто не виноват. Правила менялись каждый день: что-то закрывалось и что-то отменялось. Многие считали, что провести UFC 249 вообще будет невозможно. Но я всегда говорю, что ничего невозможного нет. Хабиба закрыли в России. Все наделали много ошибок, в том числе и здесь. Не виню Хабиба или кого-то еще. Так сложились обстоятельства.

Организация этого турнира — самое тяжелое, что я когда-либо делал в своей жизни. По поводу места проведения... Я забронировал его на два месяца вперед. У меня есть остров. Сейчас там обустраивают инфраструктуру. Все международные бои будут там.

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