Абдулвахабов: «На мой взгляд, Махачев техничнее Хабиба»

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о сравнении Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Ранее американский боец Джош Томпсон выразил мнение, что в некоторых аспектах Махачев превосходит Нурмагомедова.

«Согласен. На мой взгляд, Ислам техничнее Хабиба. Нурмагомедов заходит в клетку и идет напролом, постоянно прессингует, давит. Махачев же действует гораздо спокойнее, постепенно прощупывает соперника, находит слабости. В целом он более тонкий боец, — приводит слова Абдулвахабова News.ru.

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.