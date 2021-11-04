Абдулвахабов: «На мой взгляд, Махачев техничнее Хабиба»
18:11
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о сравнении Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Ранее американский боец Джош Томпсон выразил мнение, что в некоторых аспектах Махачев превосходит Нурмагомедова.
«Согласен. На мой взгляд, Ислам техничнее Хабиба. Нурмагомедов заходит в клетку и идет напролом, постоянно прессингует, давит. Махачев же действует гораздо спокойнее, постепенно прощупывает соперника, находит слабости. В целом он более тонкий боец, — приводит слова Абдулвахабова News.ru.
30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.
Дополнительная информация:
https://news.ru/martial-arts/abdulvahabov-islam-tehnichnee-habiba/
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