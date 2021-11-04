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Абдулвахабов: «На мой взгляд, Махачев техничнее Хабиба»

18:11
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Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о сравнении Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Ранее американский боец Джош Томпсон выразил мнение, что в некоторых аспектах Махачев превосходит Нурмагомедова.

«Согласен. На мой взгляд, Ислам техничнее Хабиба. Нурмагомедов заходит в клетку и идет напролом, постоянно прессингует, давит. Махачев же действует гораздо спокойнее, постепенно прощупывает соперника, находит слабости. В целом он более тонкий боец, — приводит слова Абдулвахабова News.ru.

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.

Дополнительная информация:

https://news.ru/martial-arts/abdulvahabov-islam-tehnichnee-habiba/

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Сергей Разин все материалы автора
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