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Сегодня, 10:30

Хабиб сказал, что Адесанья может выйти на уровень Джона Джонса. Джонс ответил

Хабиб сравнил Адесанью и Джонса
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) перед главным событием UFC 281 написал, что Исраэль Адесанья (23-2) может выйти на уровень бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), если проведет еще несколько защит титула.

«Я никогда не пропускаю боев Адесаньи, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Я реально думаю, что он не получает того признания, которого заслуживает. Если он защитит титул еще пару раз, то выйдет на уровень Джона Джонса. Удачи, Адесанья».

«Я ценю добрые слова, чемп», — ответил Джонс в Twitter после поражения Адесаньи.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Исраэль Адесанья
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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