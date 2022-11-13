Хабиб сказал, что Адесанья может выйти на уровень Джона Джонса. Джонс ответил

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) перед главным событием UFC 281 написал, что Исраэль Адесанья (23-2) может выйти на уровень бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), если проведет еще несколько защит титула.

«Я никогда не пропускаю боев Адесаньи, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Я реально думаю, что он не получает того признания, которого заслуживает. Если он защитит титул еще пару раз, то выйдет на уровень Джона Джонса. Удачи, Адесанья».

«Я ценю добрые слова, чемп», — ответил Джонс в Twitter после поражения Адесаньи.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.