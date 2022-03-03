Дана Уайт не даст Махачеву бой за титул

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что из-за того, что Ислам Махачев (22-1) отказался драться с Рафаэлем Дос Аньосом (30-13) на коротком уведомлении на UFC 272, следующий бой Махачева пройдет не за титул. Вместо этого Махачев подерется с Бенилом Дариушем (21-4).

«Ислам хорошо выполняет свою работу, — сказал Уайт в интервью Barstool Sports. — Мне нравится вариант его боя с Бенилом Дариушем. Поскольку Махачев отказался от боя с Дос Аньосом, мы собираемся вновь дать ему Дариуша».

Вскоре после этого Махачев жестко отреагировал на слова Уайта. «Мне плевать, кого вы поставите против меня. Я уничтожу весь этот дивизион», — написал российский боец в Twitter.

После победы над Бобби Грином (29-13) Махачев заявил: «После поединка Дана Уайт позвонил Хабибу и сказал, что я заслуживаю бой за титул. Сейчас подерутся Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи, а я буду следующим драться за титул — так сказал Дана Уайт».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Грина 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Давид Хачатрян