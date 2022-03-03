Бывшему чемпиону UFC Кейну Веласкесу грозит пожизненное заключение

Бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу предъявлено 10 обвинений, в том числе покушение на убийство, нападение с применением огнестрельного оружия, стрельба из автомобиля. Если Веласкеса признают виновным, ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения, сообщает MMAJunkie.

Веласкес протаранил машину потерпевшего, 43-летнего Гарри Юджина Гуларте на своем автомобиле, а затем два раза выстрелил из пистолета 40-го калибра, следует из отчета полиции. Одна из пуль ранила 63-летнего отчима Гуларте, Пола Бендера.

«Трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, поставив под угрозу общественность и всех, кто был в грузовике. Этот акт насилия также причиняет много боли и страданий семье Веласкеса», — заявил окружной прокурор округа Санта-Клара Джефф Розен.

Веласкес был арестован 1 марта после того, как бывший чемпион UFC стрелял в машину, внутри которой находились три человека. Один из пострадавших ранее был обвинен в растлении близкого родственника Веласкеса. Предполагаемое насилие над родственником Веласкеса могло произойти «около 100 раз», сообщает NBC Bay Area.

(Давид Хачатрян)