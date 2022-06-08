Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Анкалаева и Смита подерется за титул

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Магомеда Анкалаева (17-1) и Энтони Смита (36-16) будет следующим претендентом на титул в полутяжелом весе. Об этом Уайт рассказал в интервью Spinnin Backfist.

«Да, победитель этого поединка следующим подерется за титул», — сказал Уайт.

Анкалаев и Смит подерутся 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США. Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.