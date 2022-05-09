Роуз Намаюнас: «Не думаю, что меня освистывали. Уверена, что люди освистывали Эспарзу»

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас (11-5) считает себя победительницей в бою против Карлы Эспарзы (19-6) на UFC 274, а также подчеркнула, что зрители освистывали не ее, а действующую чемпионку.

«Я выиграла бой. Я следовала плану на бой. Думала, что нанесла больше ударов. Я даже провела тейкдаун, — сказала Намаюнас на пресс-конференции после UFC 274. — Ни один из ее тейкдаунов не принес ей никакой пользы. Она задела меня лишь одним хорошим ударом. Ну, может быть, она выбросила еще пару лоу-киков, но я их не почувствовала. Я контролировала бой и горжусь собой. Я увлекательный боец, я финиширую людей. У меня один из самых высоких показателей досрочных побед, поэтому я не думаю, что это меня освистывали. Уверена, что люди освистывали Эспарзу. Я уважаю то, что она делает, но так чемпионами не становятся».

Эспарза победила Намаюнас раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и вернула себе титул чемпиона UFC в минимальном весе. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.