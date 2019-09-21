Дана Уайт: «Бой Нурмагомедова с Сен-Пьером может произойти»

Президент UFC Дана Уайт признался, что организация ведет работу по организации боя Хабиба Нурмагомедова с Жоржем Сен-Пьером. Многое будет зависеть от боя россиянина с Тони Фергюсоном.

— Бой Хабиба с Фергюсоном — это тот бой, который должен случиться, — цитирует MMA Fighting Уайта. — Пробовали организовать их встречу четыре раза. Это бой, который имеет смысл. Что касается возможного боя Нурмагомедова с Сен-Пьером, то он тоже может произойти. Посмотрим, что будет с Фергюсоном.