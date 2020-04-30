Дамир Рыспаев рассказал о предложении перейти в ММА

Хоккеист клуба «Номад» (ВХЛ) Дамир Рыспаев рассказал в интервью «СЭ» о том, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев предлагал ему провести бой по правилам ММА.

— Вас звали в ММА? — вопрос 25-летнему Рыспаеву.

— Меня звал Камил Гаджиев, не один раз (президент промоушена Fight Nights Global. — Прим. «СЭ»). Говорил: «Давай, мы взорвем Казахстан», но выйдя на поединок по правилам ММА, я окончательно... Это уже другая кухня. Другой подход, совсем не те тренировки, что у меня. Я с 9 лет занимаюсь хоккеем, уверенно чувствую себя на коньках.

В боевых искусствах у меня тоже есть определенные позиции, но там все совсем другое, надо переключаться. Нет, можно выйти с хоккеистом. Помню, лет пять назад делали драки между тафгаями. Если бы предложили выйти с игроком — согласился бы. А вот выходить против бойца, который всю жизнь прожил в октагоне... Тяжело будет.

У нас ведь даже разные дыхалки, физические показатели. Чтобы переключиться, уйдет немало времени, точно больше полугода. У меня акцент на хоккей, и я хочу заявить о себе именно хоккеем. Предложения от Гаджиева я отклонял и просил меня понять, но у нас остались хорошие отношения. Когда в Астане проходил турнир по ММА, я награждал победителей, вручал пояс.

— Вам всего 25, а в ММА можно прийти и в 30 лет.

— Да, можно, но пока особого желания нет. Посмотрим, не буду зарекаться.

— У вас вес 102 кг?

— 95.

— Получается, выступали бы в полутяжелом весе — с учетом сгонки. Казахстану, как мне кажется, не хватает таких крупных парней.

— Да, мне говорили об этом. В боях ведь тоже важно, какая у тебя фамилия. Чем популярнее — тем лучше.

— Ваш бой бы зашел на ура.

— Да, можно было бы отработать этот момент, но я с детства люблю хоккей и хотел бы дожать этот момент.

— Знаете кого-то из казахских бойцов?

— Да, моего тезку — Дамира Исмагулова. Он казах, но родился в России и представляет ее. Мы с ним виделись на мероприятиях. Да вообще со многими знаком.

Рыспаев провел карьеру в казахстанских клубах — основной и молодежной командах «Барыса», а также усть-каменогорском «Торпедо» (ВХЛ), «Беркуте» (чемпионат Казахстана) и «Номаде» (чемпионат Казахстана, потом ВХЛ). Вызывался в сборную Казахстана. Стал известен благодаря дракам со многими известными хоккеистами КХЛ — Александром Свитовым, Евгением Артюхиным, Евгением Тимкиным и другими. (Илья Андреев)