Российский боец ММА Вячеслав Дацик выйдет на свободу в августе текущего года. Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его супруга Виктория.

— Славе дали год! — сказала его супруга. — Полгода он уже отсидел, сейчас еще два месяца, это потолок, он отсидит и будет дома. Ура, конец этим мучениям и страданиям!

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.