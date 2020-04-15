Российский боец ММА Вячеслав Дацик вернется на ринг в этом году. Об этом в Instagram-аккаунте спортсмена сообщила его супруга Виктория, которая ведет страницу, пока муж находится в заключении.

— Самое главное. В этом году Вячеслав будет дома уже, — написано в публикации на странице Дацика в Instagram. — Статья действительно предусматривает срок лишения до 6 лет, но это если проносят через границу незаконные и запрещённые предметы. Так как Вячеслав подписал досудебку и вину признал (его губит доброта, многие этим и пользуются, все мы понимаем, что он не хотел сам переходить эту границу, ему это ни к чему), мало того, что мы это понимаем, следствие тоже это понимает поэтому, в этом году он снова вернётся к боям.

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.