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Сегодня, 22:45

Дацик — Шульский: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Вячеслав Дацик.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

16 декабря в Москве в со-главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» подерутся российские тяжеловесы Вячеслав Дацик и Павел Шульский.

Их поединок по правилам бокса начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире видеотрансляцию боя Дацик — Шульский покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния.

На церемонии взвешивания 15 декабря вес Дацика составил 122 килограмма, у его оппонента Шульского — 99,6 кг.

У 41-летнего Дацика в ММА — 6 побед и 7 поражений. Его единственный поединок по правилам бокса прошел 10 декабря 2022-го. Тогда Дацик проиграл единогласным решением судей Ильясу Якубову в выставочном бое.

На счету 33-летнего Шульского в ММА — 6 побед, 3 поражения и один поединок завершился вничью.

Бокс
Вячеслав Дацик
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