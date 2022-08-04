Дацик перевесил Монсона на 23 кг перед боем на РЕН ТВ

Тяжеловес Вячеслав Дацик и его оппонент Джефф Монсон провели процедуру взвешивания перед боем.

Вес Дацика составил 127,1 кг, а Монсона — 104,1 кг.

Бойцы сразятся по правилам ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится завтра, 5 августа, в Москве.

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика — 13 побед и 16 поражений.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.