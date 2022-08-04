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Сегодня, 21:52

Саша Стоун перед боем подарил Коваленко подушку, чтобы «удобнее было падать»

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Российский видеоблогер и боец ММА Саша Стоун подарил подушку своему сопернику Станиславу Коваленко.

«Чтобы удобнее было падать, комфортно, мягкая подушка специально для тебя», — приводит слова Стоуна РЕН ТВ.

Коваленко ответил, что напомнит Стоуну о подушке во время боя.

Бой Стоуна и Коваленко пройдет 5 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера сойдутся Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Зрители также смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1008558-boets-stoun-podaril-kovalenko-podushku-chtoby-udobnee-bylo-padat
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