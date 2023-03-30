Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:44

Дацик назвал четырех бойцов, с которыми хотел бы провести реванши

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о своих бывших соперниках, с которыми можно было бы устроить повторные поединки.

«Ле Банне — офигенный человек и офигенный боец. Я выходил по факту после свадьбы. Кто-то заразил, был первый COVID-19. Мы с женой две недели лежали с температурой и съели всю аптеку. Только за три дня до боя я согнал температуру и провел две легких разминочных тренировки. С такого боя по болезни не соскакивают. Кайфово было подраться против одного из лучших бойцов К 1. Предложат Евгения Орлова, почему нет? Много разговоров было про Андрея Орловского. Тоже можно. Хотел сделать реванш с Денисом Подолячиным», — приводит слова Дацика MMA.Metaratings.ru.

Дацик проведет бой с американцем Кевином Джонсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча бойцов состоится 31 марта в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dacik-nazval-chetyrekh-boicov-s-kotorymi-khotel-by-provesti-revanshi-239499/
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
ММА
0
Читайте также
Бах считает новые рекомендации в отношении российских спортсменов золотой серединой
Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дебютный бой Рустама Халилова в Bellator отменен

Тренер Гассиева: «В шести раундах Джонсон точно выиграет у Дацика»
Новости
RSS RSS
Все новости