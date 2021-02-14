«Пельмень» о поединке Тарасова и Кокляева: «Дядя Миша должен вырубить его»
Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» поделился своим прогнозом относительно исхода поединка спортивного блогера и бойца ММА Артема Тарасова с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
По словам Камоцкого, больше шансов у Кокляева. Он считает, что вес в этом поединке будет решающим фактором.
«Один большой, другой маленький. Я думаю, что дядя Миша его должен вырубить. Почему-то мне так кажется. Вес должен сыграть. У Артема, наверное, опыта больше в единоборствах. Но все равно масса в данном случае решает», — сказал он.
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/802240-diadia-misha-dolzhen-vyrubit-ego-pelmen-o-poedinke-tarasova-i-kokliaeva
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