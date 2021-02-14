«Пельмень» о поединке Тарасова и Кокляева: «Дядя Миша должен вырубить его»

Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» поделился своим прогнозом относительно исхода поединка спортивного блогера и бойца ММА Артема Тарасова с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

По словам Камоцкого, больше шансов у Кокляева. Он считает, что вес в этом поединке будет решающим фактором.

«Один большой, другой маленький. Я думаю, что дядя Миша его должен вырубить. Почему-то мне так кажется. Вес должен сыграть. У Артема, наверное, опыта больше в единоборствах. Но все равно масса в данном случае решает», — сказал он.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.