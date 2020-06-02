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«Чуть-чуть динамика улучшения есть». Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья отца

10:29
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца Абдулманапа, который ранее был госпитализирован.

«Таких точных данных нет, точных новостей, — сказал спортсмен на видео, опубликованном в Instagram gorillafighting. — У дяди состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть говорят, но хороших новостей особо нет».

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CA7EgguD3F9/

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