«Чуть-чуть динамика улучшения есть». Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья отца

Боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца Абдулманапа, который ранее был госпитализирован.

«Таких точных данных нет, точных новостей, — сказал спортсмен на видео, опубликованном в Instagram gorillafighting. — У дяди состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть говорят, но хороших новостей особо нет».

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.