Барбоза победил Бургоса техническим нокаутом на UFC 262
05:44
Бразильский боец Эдсон Барбоза победил американца Шейна Бургоса на турнире UFC 262.
Барбоза в полулегком весе одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
На счету 35-летнего Барбозы 22 победы и 9 поражений, у 30-летнего Бургоса 13 побед при 3 поражениях.
В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю