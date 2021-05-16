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Барбоза победил Бургоса техническим нокаутом на UFC 262

05:44
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Бразильский боец Эдсон Барбоза победил американца Шейна Бургоса на турнире UFC 262.

Барбоза в полулегком весе одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету 35-летнего Барбозы 22 победы и 9 поражений, у 30-летнего Бургоса 13 побед при 3 поражениях.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

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