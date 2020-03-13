Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем официальном Instagram прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.

— Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация как и у всех, — написал Нурмагомедов. — Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает.

Ранее UFC объявил, что не будет отменять ближайшие турниры, но проведет их без зрителей. Ближайший бой Нурмагомедова пройдет против Тони Фергюсона 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.