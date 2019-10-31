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Член общественной палаты РФ Хамзаев: «Макгрегор совершил преступление, требуем извинений перед дагестанским народом»

13:41

Член общественной палаты РФ Сутлан Хамзаев прокомментировал высказывания Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве на прошлой неделе. Ирландец там заявил, что дагестанцы постоянно бегают.

— Макгрегор знает, что совершил преступление. Западное общество привыкло учить нас жить. Это сомнительная идея. Мы сами можем кого-угодно научить, и демократии в том числе. Дагестан, если кто не знает — это Россия в миниатюре.

Высказывание Конора — это чистой воды расизм, это мое обвинение этому иностранному гражданину. Я сомневаюсь, если бы он будучи в Америке высказал что-то такое про индейцев, что с ним бы кто-то контракт сохранил бы. Россия — не банановая страна, это сверхдержава. Мы требуем от наших правоохранительных органов, в рамках нашего законодательства, в частности статьи 282, конкретной реакции. Он нарушил конституцию Российской Федерации.

Мы официально обращаемся к UFC, призываем Дану Уайта приостановить взаимоотношения с Конором, этим историческим двоечником. Требуем публичного извинения перед дагестанским народом. Нам не привыкать душить и давить расизм и фашизм, — сказал Хамзаев. (Михаил Потапов)

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