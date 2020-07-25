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«Чистая шкура». Петр Ян — об Орловском

09:55
Петр Ян.
Петр Ян.
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян резко отозвался об Андрее Орловском — экс-чемпионе UFC в тяжелом весе.

«Чистая шкура», — написал россиянин в stories Instagram. Так он ответил на видео, опубликованное Орловским, в котором он ответил на вопрос, как ему бой Яна с Жозе Альдо.

«Я в принципе просто рад за Екатеринбург, — сказал ранее Орловский. — Рад за клуб «Архангел Михаил», за Игоря Алексеевича Алтушкина, за Антона, Колю, Анну. Им нужна была эта победа, рад за них, поздравляю».

27-летний Петр Ян завоевал чемпионский пояс благодаря победе над Альдо. В его активе 15 побед в ММА (7 нокаутов) при одном поражении.

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