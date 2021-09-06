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Число подписчиков Пимблетта за два дня после дебюта в UFC увеличилось в пять раз

20:08
Пэдди Пимблетт (слева). Фото Getty Images
Пэдди Пимблетт (слева). Фото Getty Images
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Количество подписчиков английского бойца Пэдди Пимблетта за два дня после его дебютного поединка в UFC увеличилось в пять раз. Перед боем их было 90 тысяч, а сейчас — 410 тысяч.

В ночь на 5 сентября Пимблетт победил техническим нокаутом бразильца Луиджи Вендрамини.

Это вторая страница Пимблетта в Instagram. Она была создана после того, как первый аккаунт был забанен — там было 158 тысяч подписчиков.

На счету 26-летнего уроженца Ливерпуля 17 побед и 3 поражения в ММА.

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Илья Андреев все материалы автора

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