Число подписчиков Пимблетта за два дня после дебюта в UFC увеличилось в пять раз

Количество подписчиков английского бойца Пэдди Пимблетта за два дня после его дебютного поединка в UFC увеличилось в пять раз. Перед боем их было 90 тысяч, а сейчас — 410 тысяч.

В ночь на 5 сентября Пимблетт победил техническим нокаутом бразильца Луиджи Вендрамини.

Это вторая страница Пимблетта в Instagram. Она была создана после того, как первый аккаунт был забанен — там было 158 тысяч подписчиков.

На счету 26-летнего уроженца Ливерпуля 17 побед и 3 поражения в ММА.