Число подписчиков Пимблетта за два дня после дебюта в UFC увеличилось в пять раз
20:08
Количество подписчиков английского бойца Пэдди Пимблетта за два дня после его дебютного поединка в UFC увеличилось в пять раз. Перед боем их было 90 тысяч, а сейчас — 410 тысяч.
В ночь на 5 сентября Пимблетт победил техническим нокаутом бразильца Луиджи Вендрамини.
Это вторая страница Пимблетта в Instagram. Она была создана после того, как первый аккаунт был забанен — там было 158 тысяч подписчиков.
На счету 26-летнего уроженца Ливерпуля 17 побед и 3 поражения в ММА.
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