Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Потрясающий камбэк в ММА: боец пережил нокдаун, жесткое добивание, а потом выиграл нокаутом

16:32
Кэмерон Смотермэн продемонстрировал удивительную стойкость в поединке с Диланом Кингом.
Кэмерон Смотермэн продемонстрировал удивительную стойкость в поединке с Диланом Кингом.
Теги:

Американский боец Кэмерон Смотермэн (3-2 в ММА) продемонстрировал удивительную стойкость в поединке с Диланом Кингом (1-2) на турнире Fury FC 50, который прошел в воскресенье в Хьюстоне (Техас, США).

В начале первого раунда Кинг отправил Смотермэна в нокдаун, а после того как тот поднялся, прижал его к сетке, повалил и нанес около 25 добивающих ударов. Однако Смотермэн выдержал этот натиск и снова поднялся, а спустя полторы минуты перешел в атаку и нокаутировал Кинга.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
39 лет в коме. Сегодня умер футболист с душераздирающей биографией
Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд