Потрясающий камбэк в ММА: боец пережил нокдаун, жесткое добивание, а потом выиграл нокаутом
16:32
Американский боец Кэмерон Смотермэн (3-2 в ММА) продемонстрировал удивительную стойкость в поединке с Диланом Кингом (1-2) на турнире Fury FC 50, который прошел в воскресенье в Хьюстоне (Техас, США).
В начале первого раунда Кинг отправил Смотермэна в нокдаун, а после того как тот поднялся, прижал его к сетке, повалил и нанес около 25 добивающих ударов. Однако Смотермэн выдержал этот натиск и снова поднялся, а спустя полторы минуты перешел в атаку и нокаутировал Кинга.
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