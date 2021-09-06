Потрясающий камбэк в ММА: боец пережил нокдаун, жесткое добивание, а потом выиграл нокаутом

Американский боец Кэмерон Смотермэн (3-2 в ММА) продемонстрировал удивительную стойкость в поединке с Диланом Кингом (1-2) на турнире Fury FC 50, который прошел в воскресенье в Хьюстоне (Техас, США).

В начале первого раунда Кинг отправил Смотермэна в нокдаун, а после того как тот поднялся, прижал его к сетке, повалил и нанес около 25 добивающих ударов. Однако Смотермэн выдержал этот натиск и снова поднялся, а спустя полторы минуты перешел в атаку и нокаутировал Кинга.