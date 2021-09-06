Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе американец Би Джей Пенн оценил карьеру Хабиба Нурмагомедова, заявив, что он не согласен с мнением болельщиков, что непобежденный россиянин является лучшим легковесом всех времен.

«Мне нравилось смотреть бои Хабиба, и я не видел, чтобы он называл себя величайшим легковесом всех времен, потому что это не в его стиле. Я выскажу свое мнение о его карьере», — написал Пенн в Instagram.

«У меня, Хабиба, и Бенсона [Хендерсона] по три защиты чемпионского титула. Мы с Хабибом все три титульных боя завершили досрочно. Я победил досрочно Джо Стивенсона и завоевал титул UFC в легком весе, а Хабиб достиг этого, выиграв единогласным судейским решением у Эла Яквинты. То есть у меня четыре досрочных побед в титульных боях, а у него — три. Это просто цифры, которые никак не относятся к боям. Но я верю, что обязанности чемпиона перед спортом и другими бойцами заключаются в том, чтобы стать величайшим чемпионом из тех, кто выходил до него в клетку. Если смотреть на это с этой позиции, то я думаю, что Хабиб ушел слишком рано.

Есть бойцы, а есть спортсмены. Все, что я всегда хотел — это драться хоть с кем угодно. В 25 лет я был на пике, и я поднялся в полусредний вес, чтобы отобрать пояс у Мэтта Хьюза. Я не могу винить Хабиба за то, что он не поднялся в весе и не встретился с Усманом за титул, тем самым подняв вопрос о том, кто из двух бойцов, становившихся чемпионом в легком и полусреднем весе, был лучшим.

На сегодняшний день бойцы сегодня хотят славу, но не хотят проигрывать. Я же буду драться до конца, пока не умру. Я ездил в Японию и на Гавайи, и дрался в К-1 и Rumble on the Rock в полусреднем, среднем, и тяжелом дивизионах. После многих лет боев с топовыми бойцами и чемпионами, я вернулся в UFC и завоевал титул в легком весе, а остальное — уже история ММА. Я не знаю, кто величайший легковес в истории... Я был здесь лишь для того, чтобы драться».

В одном из своих недавних интервью Хабиб назвал Пенна вторым величайшим легковесом всех времен. На счету 42-летнего ветерана 16 побед, 14 поражений и 2 ничьи. Последний бой он провел в мае на UFC 237, уступив Клею Гуиде единогласным решением судей.