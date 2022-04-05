Чимаев рассказал, как Макгрегор вдохновил его на занятия ММА

Непобежденный боец из Швеции Хамзат Чимаев рассказал, как поединок Конора Макгрегора против Жозе Альдо побудил его начать заниматься ММА.

«Я увидел, как этот парень (Макгрегор) нокаутировал его (Альдо). Я подумал, если этот легковес сделал это дерьмо, то почему я не могу? — сказал Чимаев в интервью ESPN. — Ментально я сильнее его, и я гораздо крупнее. Если бы мы встретились где-то на улице, я бы сломал его. Если он зарабатывает такие деньги, почему я не могу?»

В 2015 году Макгрегор нокаутировал Альдо за 13 секунд и стал чемпионом полулегкого дивизиона UFC.

На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом.