Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:50

Чимаев рассказал, как Макгрегор вдохновил его на занятия ММА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото UFC

Непобежденный боец из Швеции Хамзат Чимаев рассказал, как поединок Конора Макгрегора против Жозе Альдо побудил его начать заниматься ММА.

«Я увидел, как этот парень (Макгрегор) нокаутировал его (Альдо). Я подумал, если этот легковес сделал это дерьмо, то почему я не могу? — сказал Чимаев в интервью ESPN. — Ментально я сильнее его, и я гораздо крупнее. Если бы мы встретились где-то на улице, я бы сломал его. Если он зарабатывает такие деньги, почему я не могу?»

В 2015 году Макгрегор нокаутировал Альдо за 13 секунд и стал чемпионом полулегкого дивизиона UFC.

На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом.

Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Вся правда о горохе: польза и вред
Как спасти российский спорт: новые Игры доброй воли с Китаем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксер Кузьмин назвал основные качества, которые позволят Дацику победить Кавалари

Менеджер Александра Емельяненко: «Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксерскому поединку с Дациком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости