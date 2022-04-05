Боксер Кузьмин назвал основные качества, которые позволят Дацику победить Кавалари

Боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом ММА Вячеславом Дациком и бразильцем Сауло Кавалари.

«За счет желания, за счет воли к победе, за счет этих качеств Дацик и будет выигрывать. Я вот не знаю такого бразильца, поэтому считаю фаворитом Дацика. Нужно действовать аккуратно, собранно, потому что это супертяжелый вес, тут исход боя может решить один удар», — приводит слова Кузьмина РЕН ТВ.

Бой Дацик — Кавалари будет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.