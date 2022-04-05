Менеджер Александра Емельяненко: «Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксерскому поединку с Дациком»
Российский боец Александр Емельяненко может подраться с Вячеславом Дациком по правилам бокса. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Никита Бурчак.
«Планы на этот год грандиозные, надеюсь, что ничего не помешает их реализации, — приводит matchtv.ru слова Бурчака. — Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров. Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса».
Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.
В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Следующий бой Дацик проведет против бразильца Сауло Кавалари на турнире PRAVDA 15 апреля.