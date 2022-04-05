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Сегодня, 15:07

Менеджер Александра Емельяненко: «Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксерскому поединку с Дациком»

Емельяненко может подраться с Дациком по правилам бокса
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко может подраться с Вячеславом Дациком по правилам бокса. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Никита Бурчак.

«Планы на этот год грандиозные, надеюсь, что ничего не помешает их реализации, — приводит matchtv.ru слова Бурчака. — Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров. Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса».

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Следующий бой Дацик проведет против бразильца Сауло Кавалари на турнире PRAVDA 15 апреля.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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