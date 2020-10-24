Чимаев проведет бой с Эдвардсом

Боец Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, проведет бой против англичанина Леона Эдвардса. Президент организации Дана Уайт сообщил, что соглашение найдено, но даты поединка пока нет.

— Мы только что заключили сделку по бою Хамзат Чимаев — Леон Эдвардс, — цитирует MMA Fighting Уайта. — Они будут драться. Это будет отличная битва, и теперь Хамзат может прекратить бросать вызовы в Twitter всем подряд. У него есть соперник. Если он сможет победить Леона Эдвардса, он станет суперзвездой в UFC?.

По информации MMA Fighting и ESPN, бой станет главным событием турнира 19 декабря.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трех боях. Статистика Эдвардся — 18 побед и 3 поражения.