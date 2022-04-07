«Буду пугать и бить его друга». Чимаев надеется, что Усман будет угловым Бернса

Непобежденный боец из Щвеции Хамзат Чимаев надеется, что одним из угловых Гилберта Бернса станет чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман.

«Надеюсь, что он там будет. Буду пугать и бить его друга, — сказал Чимаев на медиа-дне UFC 273. — Да хоть ему (Бернса) помогает целый мир, ведь это все ему не поможет, когда закроется клетка. Пускать хоть целую Нигерию притащит. Не вижу никаких проблем».

Чимаев и Бернс сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.