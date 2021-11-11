Гловер Тейшейра: «Три-четыре боя и Алекс Перейра выйдет на Адесанью»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра поделился мнением о перспективах своего спарринг-партнера, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Алекса Перейры.

«Как только мы подписали контракт с UFC, я сказал Алексу: «Через год ты будешь драться за пояс». Три-четыре боя максимум, и мы будем говорить о его бое с Адесаньей. Думаю, к этому же месяцу 2022-го. Он очень быстро учится. То, что обычный боец учит за полгода, он впитывает за месяц.

В джиу-джитсу он напоминает мне самого себя. Я мог засабмитить человека на турнире по БЖЖ приемом, который увидел за день до этого. Алекс — такой же. Посмотрите его прошедший бой — когда тот парень вышел из клинча, у него уже было разбито лицо, он был изможден. А потом это идеальное колено. Алекс дерется очень спокойно и расслабленно. И он уже снова хочет в клетку, он хочет драться снова в феврале", — сказал Тейшейра на шоу The MMA Hour.

7 ноября Перейра нокаутировал Андреаса Микалидиса на UFC 268 в Нью-Йорке.