Кулачный боец Николай Чибисов по прозвищу Чибис рассказал о несостоявшимся поединке со звездой поп-ММА Фаридом Ядуллаевым.

«После моего титульного боя [в Top Dog] я по своей глупости согласился на бой против Фары. Я начал готовиться, и за неделю до боя Фара сказал, что не готов со мной драться, потому что просто не готов. Бой перенесли, и он должен был пройти уже на РЕН ТВ, но, похоже, он оказался алчным человеком, так как решил провести 5-6 боев за месяц. В итоге сейчас он вылечивается», — сказал Чибисов «СЭ».

«Смотрел его бой с Азой Ассасином. Хороший, бьющий парень, но потом понял, что он просто гастролер, который проводит в неделю по пять боев, зарабатывает таким образом не качеством, а количеством. Сейчас уже, наверное, бой с ним неактуален. Он какой-то джорнимен в мире поп-ММА».

Следующий поединок Чибисов проведет 5 августа на турнире РЕН ТВ в Москве. Его оппонентом станет Андрей Ефимов (ака Ушу Мастер), которого он уже побеждал нокаутом по правилам кулачного боя в лиге Top Dog.