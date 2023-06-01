Четвертый номер рейтинга UFC в среднем весе Каннонье хочет нокаутировать Чимаева

Четвертый номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (16-6) заявил, что он примет бой с Хамзатом Чимаевым (12-0), если ему предложит руководство лиги.

«Я думал о бое с Чимаевым. Это интересно, — сказал Каннонье MiddleEasy. — Если мне позвонят и предложат с ним подраться, я скажу: «Давайте сделаем это!» Но сейчас я хочу бой за титул.

Хамзат — настоящий зверь, я не собираюсь принижать его. Но те, кто пытается мне противостоять, долго не выдерживают. Он пойдет вперед и попытается сделать то, что у него получается лучше всего. Моя задача — вырубить мудака. Если он попытается драться в стойке, у меня будут припасены ответы и на это», — сказал Каннонье.

Каннонье подерется с Марвином Веттори (19-6) 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.