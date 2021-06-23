Александр Волков: «Кардио мне дается тяжело. С детства у меня астма»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал в интервью «СЭ» о своей выносливости.

— Тренер Гана Фернанд Лопес восхищается вашим кардио, говорит, что редко встретишь тяжа с такой выносливостью. Кардио вам дается тяжелой закалкой или это врожденное?

— На самом деле, в кардио у меня ничего врожденного, наверное, и нет. Мне приходится чуть больше тренироваться, потому что с самого детства у меня была бронхиальная астма, любые тренировки длительные мне давались очень тяжело. Но, возможно, что мне постоянно с детства приходилось терпеть, а занимаюсь спортом я с семи лет, приходилось постоянно переступать через какие-то барьеры в этом плане — соответственно, у меня появилась вот это преодоление усталости. Но я не могу сказать, что я самый выносливый боец в нашем зале или где-то еще, просто я умею терпеть и преодолевать ощущение усталости. Из-за этого кажется, что кардио у меня высокое, но на самом деле, это дается мне тяжело.

— Сейчас идут споры, какой бег эффективнее — на улице на естественном покрытии или на беговой дорожке в зале. Какой бег лучше подпитывает кардио?

— Это не принципиально, тут все от объема зависит. Можно делать все что угодно — можно бегать, можно прыгать на скакалке, можно просто ходить. Все зависит от объемов — если объемы большие, их хватает, то выносливость будет расти. Будет это конкретно дорожка или эллипс или другая кардио-работа — это не имеет значения. Самая лучшая работа на кардио — это максимально специфичная для конкретного вида спорта. Для бойца самая лучшая кардио-работа — это бить по мешку. Стоять два часа и бить по мешку. Вопрос только в том, что после определенного момента качество этой работы уменьшится. Если поставить человека и заставить его полчаса бить по мешку, то через 15 минут он уже будет бить нехотя, вполсилы, наносить удары гораздо реже, будет какие-то удары свои любимые бить, а нелюбимые не бить. А бег позволяет одно и то же движение делать постоянно. Есть цикличность, и одни и те же мышцы работают постоянно. Если сделать такую работу цикличную на мешке, то можно бить и мешок, но это невозможно. Потому что все равно будет хотеться бить один какой-то удар вместо другого, и не будут мышцы работать равномерно. Поэтому принцип бега — улица, велотренажер, эллипс — это не имеет значения. Суть в формуле работы, то, насколько мышцы равномерно и долго работают.

В ночь на 27 июня Волков подерется с Сирилом Ганом в главном событии вечера UFC Vegas 30.