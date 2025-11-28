Чендлер назвал Топурию самым талантливым действующим бойцом ММА

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер назвал самого талантливого действующего бойца ММА.

«Я считаю Илию Топурию самым талантливым бойцом не только в нашем дивизионе, но и во всем спорте», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

28-летний грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он стал чемпионом в полулегком весе, нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провел одну защиту.

На UFC 317 в июне Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул в легком весе.