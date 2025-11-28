Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

28 ноября 2025, 22:23

Монсон об отказе во въезде в Молдавию: «Мне предлагали замаскировать татуировку Z и не говорить о России»

Алина Савинова

Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что ему запретили въезд в Молдавию после того, как он отказался маскировать татуировку с буквой Z на шее и не упоминать Россию.

В Молдавии у 54-летнего спортсмена на 29 ноября был запланирован поединок лиги FEA с местным бойцом Ионом Шолтояну.

«Мне предлагали использовать макияж, чтобы замаскировать татуировку с буквой Z на шее, и не говорить о России во время пресс-конференции, но я отказался от этих просьб. Эти просьбы были для меня оскорбительными. Я никогда не буду скрывать, откуда я и кого поддерживаю», — приводит matchtv.ru слова Монсона.

С мая 2018 года боец является гражданином России. В 2023-м он официально отказался от гражданства США.

Всего на счету Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джефф Монсон
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Что произошло за день 10 июня. Главное
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чендлер назвал Топурию самым талантливым действующим бойцом ММА

Ибрагимов победил Немкова в реванше
Новости
RSS RSS
Все новости