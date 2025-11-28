Монсон об отказе во въезде в Молдавию: «Мне предлагали замаскировать татуировку Z и не говорить о России»

Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что ему запретили въезд в Молдавию после того, как он отказался маскировать татуировку с буквой Z на шее и не упоминать Россию.

В Молдавии у 54-летнего спортсмена на 29 ноября был запланирован поединок лиги FEA с местным бойцом Ионом Шолтояну.

«Мне предлагали использовать макияж, чтобы замаскировать татуировку с буквой Z на шее, и не говорить о России во время пресс-конференции, но я отказался от этих просьб. Эти просьбы были для меня оскорбительными. Я никогда не буду скрывать, откуда я и кого поддерживаю», — приводит matchtv.ru слова Монсона.

С мая 2018 года боец является гражданином России. В 2023-м он официально отказался от гражданства США.

Всего на счету Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.