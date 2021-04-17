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Чемпиону Bellator Немкову в больнице зашили рассечение

10:00
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Чемпиону Bellator в полутяжелом весе россиянину Вадиму Немкову после боя с американцем Филом Дэвисом в больнице зашили рассечение, сообщает РИА Новости.

«Со здоровьем у Вадима все хорошо, обычное рассечение, которое ему зашивают в больнице. Стандартная процедура для бойцов с сечкой», — сообщили в команде чемпиона Bellator.

Немков единогласным решением судей победил Дэвиса и впервые защитил пояс Bellator, а также вышел в полуфинал «Гран-при» в полутяжелом весе. В 2018 году россиянин победил американца раздельным решением судей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210417/bellator-1728684212.html

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