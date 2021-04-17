Бой, в котором Плиев потерял палец, признан несостоявшимся

Уроженец Осетии Хетаг Плиев, который в буквальном смысле лишился пальца на турнире Cage Fury Fighting Championships в начале апреля, теперь официально имеет на одно поражение меньше в своем послужном списке.

Первоначально в силу ужасной травмы победу техническим нокаутом в том бою одержал соперник Плиева — Девин Гудейл. Однако недавно Атлетическая комиссия штата Пенсильвания решила пересмотреть поединок, признав его несостоявшимся.

«После тщательного просмотра всех видеозаписей, разговора с рефери, врачами, и обсуждений, проведенных с обоими бойцами, я решил признать его несостоявшимся», — сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Пенсильвания Грег Сирб.

С изменением результата рекорд бывшего олимпийского борца и профессионального боксера Плиева в ММА состоит из 5 побед и 1 поражения.