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12 июля 2025, 17:00

Александр Шлеменко — Гильермо Кадена: онлайн-трансляцию боя SFC 11

Александр Шлеменко и Гильермо Кадена проведут бой на SFC 11 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Российский боец Александр Шлеменко и испанец Гильермо Кадена проведут бой в среднем весе (до 84 кг) на SFC 11 в субботу, 12 июля. Турнир состоится на «G-Drive Арене» в Омске. Бой Шлеменко — Кадена ожидается после 19.00 по московскому времени (22.00 по омскому времени).

Трансляцию вечера ММА в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. На «Матч ТВ» эфир начнется в 21.30 мск. Также вечер ММА покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

41-летний Александр Шлеменко в смешанных единоборствах имеет 66 побед и 16 поражений. На счету 33-летнего Гильермо Кадены в ММА — 37 побед и 24 поражения.

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Александр Шлеменко
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