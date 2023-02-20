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Алджамейн Стерлинг: «Меня раздражают кавказские фанаты»

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему его раздражают фанаты ММА из Кавказа
Давид Хачатрян
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Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) считает, что кавказские фанаты часто набрасываются на него за критику российских бойцов.

«Меня раздражают фанаты из регионов Кавказа, особенно дагестанские и чеченские бойцы, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Мне нравятся эти ребята, они классные люди, но как фанаты…

Они не способны анализировать бои, потому что когда я говорю, что у соперника [российских бойцов] есть сильные стороны, что он хорош в таком-то аспекте, мне пишут: «Ты просто хейтер!» А я отвечаю: «Какой я хейтер, если я просто анализирую бой?»

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
UFC
ММА
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