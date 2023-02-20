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Сегодня, 11:24

Майк Тайсон: «В реальной жизни Конор прекрасный парень»

Майк Тайсон рассказал, что в реальной жизни Конор Макгрегор прекрасный парень
Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) может играть на камеру, но в реальной жизни он хороший человек.

«У тебя должен быть какой-то прикол. Только у парней, у которых есть большие деньги, есть эта фишка. Посмотрите на Конора Макгрегора. У него есть свои загоны. Он сумасшедший, он смелый, и это уловка. В реальной жизни он прекрасный парень», — сказал Тайсон на Hotboxin' with Mike Tyson.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Бокс
Конор Макгрегор
Майк Тайсон
ММА
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